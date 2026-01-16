Mps si scalda la partita su futuro Lovaglio e destino Mediobanca-Generali

L’attenzione sul settore bancario si riaccende, con particolare focus sul possibile sviluppo della partnership tra Mps, Mediobanca e Generali. Rumors e retroscena alimentano il dibattito sul futuro di queste realtà, mentre si delineano scenari e possibili evoluzioni. In questo contesto, analisti e operatori monitorano con attenzione le mosse e le eventuali decisioni che potrebbero influenzare il panorama finanziario italiano.

Milano, 16 gen. (askanews) – Si riaccende l'attenzione sul risiko bancario con focus sull'asse Mps-Mediobanca-Generali tra rumors, retroscena e precisazioni. Smentiti dalle parti coinvolte le recenti indiscrezioni di stampa su una possibile acquisizione da parte di UniCredit della partecipazione di Delfin nella banca senese, sotto i riflettori tornano l'operazione di aggregazione con Piazzetta Cuccia – in vista della dovuta presentazione del piano industriale alla Bce entro marzo – e i suoi riflessi sulla partita Generali, che vede oggi il gruppo Mps primo azionista dopo il successo della scalata a Mediobanca.

