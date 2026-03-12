Gela | Zangaloro riapre dopo l’incendio doloso

A Gela, il punto vendita della catena Zangaloro nel quartiere Macchitella riaprirà dopo tre mesi dall’incendio doloso che lo aveva colpito. La riapertura è prevista a breve, nonostante i danni causati dall’incendio. La decisione di riprendere le attività è stata comunicata dalla proprietà, che ha lavorato per ripristinare il negozio.

Il punto vendita della catena Zangaloro nel quartiere Macchitella a Gela riaprirà nonostante l’incendio doloso verificatosi tre mesi fa. Gli imprenditori hanno confermato che i lavori di ripristino sono in corso e l’attività diventerà operativa tra qualche settimana. L’Amministrazione comunale di Caltanissetta ha già mobilitato la cittadinanza contro le intimidazioni, dimostrando come il tessuto sociale possa reagire alla criminalità. La decisione di assumere personale locale per gestire il nuovo esercizio sottolinea un approccio basato sulla creazione di valore reale per il territorio. L’evento si colloca a Gela, una città che deve affrontare sfide strutturali legate alla sicurezza pubblica e allo sviluppo economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gela: Zangaloro riapre dopo l’incendio doloso Articoli correlati Distrutto da un incendio doloso nel 2020: riapre il Bivacco del SasselloLe attività preparatorie sono iniziate nel 2023, con la progettazione, l’acquisizione dei nulla osta e l’affidamento dei lavori Un annuncio... Incendio doloso distrusse 13 capannoni, dopo sei mesi scatta un arrestoLo scorso agosto un incendio doloso provocò a Pompei la distruzione di tredici capannoni contenenti indumenti ed altri residui di lavorazione...