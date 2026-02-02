Incendio doloso distrusse 13 capannoni dopo sei mesi scatta un arresto

Dopo sei mesi di indagini, i carabinieri di Pompei hanno arrestato una persona sospettata di aver dato fuoco ai tredici capannoni nel mese di agosto. L’incendio, doloso, fece perdere il lavoro a molti operai e danneggiò gravemente l’area industriale della città. I vigili del fuoco intervennero subito, ma ci vollero quasi una settimana per spegnere le fiamme che avevano avvolto i capannoni con indumenti e residui tessili. Ora si aspetta di capire se l’arrestato avrà responsabilità dire

Tempo di lettura: 2 minuti Lo scorso agosto un incendio doloso provocò a Pompei la distruzione di tredici capannoni contenenti indumenti ed altri residui di lavorazione tessile, richiedendo un massiccio intervento dei vigili del fuoco, che di fatto impiegarono nove giorni per domare completamente le fiamme. Ora la svolta: gli agenti del commissariato di polizia di Pompei hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo (del quale non sono state fornite le generalità).

