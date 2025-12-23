GCC Pokémon Pocket | il debutto della Megaevoluzione con l’espansione Fiamme Cremisi

Il 17 dicembre 2025, The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo di Fiamme Cremisi, la nuova espansione per il GCC Pokémon Pocket. Questa novità introduce la Megaevoluzione, ampliando le possibilità di gioco e collezione nel mondo del collezionismo digitale. L’espansione rappresenta un passo importante nello sviluppo del settore, offrendo ai fan e ai collezionisti nuove opportunità di approfondimento e interazione con l’universo Pokémon.

