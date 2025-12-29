Gazzetta dello Sport | Hojlund gigante a Cremona | il Napoli torna terzo e vede lontano

Su Cremona, Rasmus Hojlund si distingue per la sua prestazione, contribuendo al ritorno del Napoli al terzo posto in classifica. La sua presenza in campo è stata determinante nel risultato della partita, evidenziando il ruolo importante che sta assumendo nel campionato. Questa vittoria permette alla squadra partenopea di mantenere un buon passo e di guardare con fiducia alle prossime sfide.

Su Cremona e sull'intero campionato si staglia la figura imponente di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese oscura perfino il Torrazzo e ridisegna lo skyline del Napoli, che torna al terzo posto, tiene il passo delle milanesi e rimanda l'assalto della Juventus. È l'immagine scelta da Alex Frosio sulla Gazzetta dello Sport per raccontare una vittoria netta, maturata ancora una volta grazie al peso specifico del numero nove. Due "pastiglie" di Hojlund e passa il mal di trasferta dei campioni d'Italia, accusato pesantemente a Udine e già attenuato in Arabia Saudita.

