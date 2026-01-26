La partita tra Juventus e Napoli ha suscitato diverse discussioni, anche in seguito alla revisione al VAR. La moviola analizza le decisioni più discusse, in particolare i contatti tra Bremer e Hojlund che potrebbero aver determinato un rigore. Questo approfondimento mira a chiarire gli episodi più controversi e a offrire un’analisi obiettiva delle azioni in campo.

"> La partita tra Juventus e Napoli continua a far discutere anche alla moviola. Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, la direzione di gara di Mariani è stata complessa e segnata da diversi episodi spinosi, soprattutto nel primo tempo, quando il match era ancora pienamente in equilibrio. Check sul gol di David (23’). Il vantaggio della Juventus è regolare. La moviola della Gazzetta dello Sport conferma che sul gol di David non ci sono irregolarità: controllati sia un possibile fuorigioco sia un presunto fallo di Thuram su Di Lorenzo, ma «è tutto regolare». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “La moviola di Juventus-Napoli: Bremer-Hojlund da rigore”

Juventus-Napoli, fallo di Bremer su Hojlund: perché non è stato fischiato il rigoreDurante la partita tra Juventus e Napoli, l'arbitro Mariani ha deciso di non assegnare il rigore al Napoli, nonostante alcuni contatti in area.

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Roma-Napoli, Hojlund ritrova Gasperini: emozioni, ricordi e la sfida per rinascere”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Gli affari del giorno: il Como punta la stellina Lahdo, ufficiale Douglas Costa al Chievo in D; Inter-Pisa, le pagelle: Dimarco stratosferico, 8. Sommer terrificante, 4; Inter-Arsenal, le pagelle: Sommer balbetta, 5. Gabriel Jesus è letale, 8; Chivu: Sommer? E' colpa mia, lo metto in difficoltà con certe richieste.

La Gazzetta dello Sport - Juventus, Spalletti chiede 3 colpi sul mercato invernale: tra Norton-Cuffy e Rodriguez c'è l'idea ChiesaL'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti chiede tre rinforzi sul calciomercato invernale per puntare allo Scudetto. La priorità resta il centrocampo, ma nei recenti vertici fra il tecnico ... calciomercato.com

Gazzetta dello Sport - Camarda si opera alla spalla infortunata, no alla terapia conservativa: quando torna in campo e cosa succede tra Milan e LecceL’attaccante classe 2008 si opera alla spalla e starà fuori 2-3 mesi: Milan e Lecce valutano come rimodellare il prestito e l'accordo stipulato la scorsa estate. msn.com

Mario Frick si racconta alla Gazzetta dello Sport ripercorrendo carriera e vita privata. In un articolo a lui dedicato sulle pagine de "La Rosea", l’ex attaccante amaranto, arrivato ad Arezzo nell’autunno 2000 e autore di 17 gol in C1, ha parlato della dipendenza d - facebook.com facebook