Gas | domani si riunisce il comitato di emergenza Come funziona l’allerta in Italia

Domani si riunisce il comitato di emergenza per discutere la situazione del gas in Italia. Durante l'incontro verrà analizzata la condizione attuale e saranno valutate eventuali misure di rafforzamento delle precauzioni. La riunione coinvolge rappresentanti delle autorità e delle istituzioni competenti per affrontare le eventuali criticità legate all’approvvigionamento e alla gestione delle risorse.

Guardia alta del governo sulla nuova crisi in Medio Oriente che ha provocato un rialzo deciso dei prezzi del gas ma che non sembra per ora aver prodotto particolari impatti sulla sicurezza degli approvvigionamenti in Italia, come ha spiegato ieri anche il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di un question time alla Camera. Per valutare con attenzione gli ultimi sviluppi ed esaminare eventuali contromisure che si rendessero necessarie, il titolare del Mase ha comunque convocato per domani il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio (Ctem), al quale prendono parte i principali operatori della filiera dell'energia in Italia.