Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si riunisce dopo i recenti casi di microcriminalità

Il Prefetto Clemente Di Nuzzo ha convocato ieri il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo gli episodi di microcriminalità che hanno fatto crescere la tensione in città. Durante l’incontro, sono stati analizzati i recenti furti e atti vandalici, e sono state prese decisioni per aumentare i controlli e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più colpite. La paura tra i cittadini cresce, e le autorità promettono interventi immediati per riportare la calma.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – A seguito dei recenti episodi di criminalità verificatisi nel capoluogo aretino, il Prefetto, Clemente Di Nuzzo, si è svolta ieri pomeriggio una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di un aggiornato punto di situazione sui servizi di prevenzione generale e controllo del territorio. Per quanto attiene all 'efferato tentativo di rapina avvenuto nello scorso fine settimana presso l'abitazione di un noto professionista perpetrato in una zona centrale della città, il Prefetto ed il Questore, hanno evidenziato che grazie alla tempestività dell'intervento delle forze dell'ordine è stato possibile evitare conseguenze ben più gravi.

