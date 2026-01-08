Referendum sulla giustizia si riunisce il comitato per il No | Una battaglia di democrazia

Il comitato per il No al referendum sulla giustizia si riunisce per promuovere un dibattito pubblico sui temi della riforma Nordio. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare gli elettori a partecipare al voto, sostenendo le ragioni del no. Un momento importante per discutere delle implicazioni della legge e rafforzare la partecipazione democratica in un tema di rilevanza nazionale.

Aprire un dibattito pubblico sui temi della giustizia e spingere il maggior numero di persone a votare per far prevalere le ragioni del No al referendum sulla legge Nordio. È l'obiettivo che si pone il Comitato regionale della società civile per il No al referendum costituzionale che si e'.

