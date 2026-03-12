Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha spiegato che inizialmente non credeva possibile il ritorno di Ibrahimovic in club, ma poi si è recato a Barcellona per parlarne. Ha condiviso dettagli sui passaggi che hanno portato all'accordo tra l’attaccante svedese e il club rossonero. Galliani ha descritto il suo viaggio e le conversazioni che hanno caratterizzato quella fase.

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al podcast 'Colpi da Maestro'. L'ex rossonero, dopo aver parlato di Arrigo Sacchi, ha voluto raccontare alcuni retroscena legati alla trattativa che portò Ibrahimovic a Milano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Su Ibrahimovic: "Ero a Barcellona con il presidente del Barça e con Mino Raiola. L'anno prima Ibra era stato preso dagli spagnoli dall'Inter per una cifra enorme. Credevo fosse impossibile prenderlo dopo appena un anno. A pochi giorni dalla fine del mercato, Raiola mi chiama e mi dice di andare a Barcellona perché si poteva fare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galliani: “Ibrahimovic-Milan? Credevo fosse impossibile, poi sono andato a Barcellona”

