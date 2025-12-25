Milan Memories 2025 – Trezeguet | Ibrahimovic? Galliani perse una scommessa per colpa mia
Durante il 'Festival dello Sport' l'ex attaccante della Juventus David Trezeguet racconta il retroscena con Ibrahimovic e Galliani. Il video con le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Trezeguet racconta: “Ibrahimovic? Galliani perse una scommessa per colpa mia”
Leggi anche: Trezeguet: "Meglio Ibra? Galliani perse una scommessa per colpa mia"
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
Milan Memories 2025 – Kjaer | Ibrahimovic creava casino Mentre Pioli …; Milan Memories 2025 – Calabria commosso dice addio | Lo amerò sempre; TOP Video 2025 – Maldini | In Italia e all’estero esiste solo il Milan.
#SerieA #memories #throwback #picoftheday #accaddeoggi, 23 dicembre 1995, Fiorentina-Milan 2-2: Roberto Baggio prova la conclusione - facebook.com facebook
"#ManchesterCityMilan" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.