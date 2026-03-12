Future Games Show | 40 titoli dirette e sottotitoli

Il 12 marzo 2026 si terrà il Future Games Show, che presenterà 40 titoli. L’evento sarà trasmesso in diretta e rivolto al pubblico italiano, grazie a una finestra temporale dedicata. Durante la trasmissione saranno mostrati gameplay, trailer e sottotitoli in italiano, offrendo ai fan l’opportunità di seguire le novità del settore videoludico in tempo reale.

Lo scenario del 12 marzo 2026 vede l'attivazione di una finestra temporale specifica per il pubblico italiano, con la trasmissione in diretta dell'evento Future Games Show. La piattaforma dedicata offrirà un accesso immediato alla programmazione attraverso sottotitoli nella lingua nazionale, garantendo che le informazioni sui nuovi titoli arrivino senza barriere linguistiche. L'inizio della diretta è fissato per le 21:00 ora italiana, momento in cui verranno presentati oltre quaranta progetti tra produzioni principali e opere indipendenti. L'impatto sul mercato locale si manifesta nell'accesso privilegiato a contenuti come The Dark Pictures Anthology: Directive 8020, Life is Strange: Reunion e Silver Pines.