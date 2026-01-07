Beast Games 2 non c’è limite alla follia di questo game show

Il 7 gennaio su Prime Video sono stati pubblicati i primi tre episodi di Beast Games 2, la seconda stagione del game show ideato e prodotto in modo indipendente. In questo programma, i partecipanti affrontano prove di abilità e resistenza, in un formato che combina intrattenimento e sfide. La serie si distingue per la sua autonomia produttiva e per l’approccio sobrio, offrendo un’esperienza di visione diretta e senza eccessi.

