Playground Games svela le dieci novità principali di Forza Horizon 6, il nuovo capitolo della serie che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco. Il titolo, definito il più ambizioso di sempre, si prepara a tornare sugli schermi con un trailer gameplay mostrato poche settimane fa. Gli appassionati attendono con curiosità tutte le innovazioni che il team ha messo a punto, promettendo un’esperienza ancora più coinvolgente e ricca di sorprese.

Forza Horizon 6 è pronto a rilanciare la serie con l’episodio più ambizioso di sempre, che ha ricevuto un trailer gameplay poche settimane fa. In arrivo il 19 maggio su PC e Xbox Series XS, il nuovo capitolo firmato Playground Games porta il festival Horizon in Giappone, promettendo un salto generazionale rispetto a Forza Horizon 5. Per chiarire cosa cambia davvero, gli sviluppatori hanno presentato dieci nuove caratteristiche chiave, pensate per arricchire esplorazione, competizione e immersione. Il risultato è un’esperienza di guida più profonda, accessibile e spettacolare. Playground ha svelato su Steam che l’ambientazione giapponese è il primo grande punto di forza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Forza Horizon 6, Playground Games presenta le 10 nuove caratteristiche del gioco

Approfondimenti su Forza Horizon 6

