Donna arrestata per furto in negozio riguadagna libertà dopo intervento giudiziale

Questa notte a Reggio Calabria, una donna arrestata per furto in un negozio del quartiere Modena torna libera dopo l’intervento del Gip. La donna era stata sorpresa mentre cercava di portare via della merce e arrestata dai carabinieri. Tuttavia, l’autorità giudiziaria ha deciso di liberarla, dando così una svolta alla vicenda.

**Reggio Calabria, donna arrestata a rubare in un negozio è rimasta in libertà dopo l’intervento del Gip** A Reggio Calabria, un’interessante dinamica si è verificata nella notte tra il 4 e il 5 febbraio scorso, quando una donna fu arrestata in flagranza di reo in un negozio, all’interno del quartiere Modena. Le sue azioni, però, non andarono soltanto a finire con il peggioramento del rapporto con la legge. Il giudice istruttore ha annullato il provvedimento cautelare, consentendo la sua liberazione immediata, in seguito a una richiesta difensiva e a una serie di motivazioni che hanno portato alla concessione della libertà personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

