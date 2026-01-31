Furto di cosmetici in un negozio di Viterbo arrestata una donna

La polizia di Viterbo ha arrestato una donna dopo averla sorpresa a rubare cosmetici in un negozio del centro. Gli agenti della volante l’hanno fermata subito mentre cercava di scappare con la refurtiva in mano. L’arresto è stato fatto in flagrante, e ora la donna si trova in caserma in attesa di essere portata davanti all’autorità giudiziaria.

Immediato l'intervento delle volanti della polizia, a cui è seguito il divieto di ritorno in città da parte del questore Furto di cosmetici in un noto negozio di Viterbo. Ad avere la “mano lunga” una donna subito fermata dai poliziotti della squadra volante della questura, che l'hanno arrestata in flagranza. La donna sarebbe stata “pizzicata” ad asportare un'ingente quantità di prodotti dall'attività commerciale. Oltre all'arresto, per la donna, residente nella provincia di Roma e già nota alle forze dell'ordine per reati predatori, è stato inibito il rientro nel comune di Viterbo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Viterbo Negozio

Un furto è stato segnalato nel negozio Milù Shopping di Frosinone, situato nella zona alta della città.

Nella città di Ravenna, due giovani di 19 e 20 anni sono state arrestate dalla polizia per aver commesso un furto di cosmetici in un negozio del centro storico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Viterbo Negozio

Argomenti discussi: Furto di cosmetici nel negozio in centro storico: in manette due ragazze di 19 e 20 anni; Rubano cosmetici in un negozio. Arrestate due ragazze di 19 e 20 anni; Il maxi furto di profumi da 200mila euro e la rete della merce rubata: presa banda; Furto friggitrici a Landriano, sgominata banda di ladri: a Lainate avevano rubato profumi e cosmetici per 200 mila euro.

Il maxi furto di profumi da 200mila euro e la rete della merce rubata: presa bandaL'operazione dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rho: nei guai sono finiti un uomo e una donna di origine romena, insieme a un complice al momento irreperibile. Diverse persone ... milanotoday.it

Furto friggitrici a Landriano, sgominata banda di ladri: a Lainate avevano rubato profumi e cosmetici per 200 mila euroIn carcere un cittadino romeno di 50 anni, ai domiciliari una connazionale di 47. Il terzo complice si è reso irreperibile. La banda era organizzata per rubare e smerciare prodotti di tutti i tipi nel ... milano.corriere.it

Le telecamere riprendono tutte le fasi di un furto in una azienda di logistica di Lainate (Milano) di merce di vario tipo, tra cui profumi e cosmetici, per un valore di circa 200mila euro - facebook.com facebook