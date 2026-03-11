2,5 milioni rubati | arrestati i 4 autori della rapina

Quattro uomini coinvolti in una rapina a Castellammare di Stabia sono stati arrestati dai Carabinieri. La rapina, avvenuta due anni fa, ha portato al sequestro di circa 2,5 milioni di euro. Gli arresti sono stati eseguiti nell’ambito di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine, che hanno identificato e fermato i quattro autori del colpo.

Quattro componenti di una banda operativa a Castellammare di Stabia sono stati arrestati dai Carabinieri per una rapina commessa due anni fa. Il colpo, avvenuto il 18 settembre del 2024, ha un sequestrato e derubato di un carico da 2,5 milioni di euro. Oltre ai quattro fermi, sono state eseguite perquisizioni su altri due soggetti legati all’operazione: un indagato per i medesimi reati e un sospettato ricettatore. Il colpo al dettaglio: merce rubata e dinamica dell’agguato. L’oggetto della rapina era un furgone che trasportava tecnologia Apple di alto valore commerciale. Nel carico erano presenti esattamente 1.733 unità di iPhone 16, distribuiti tra vari modelli disponibili sul mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

