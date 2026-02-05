Rubarono farmaci oncologici dal valore totale di 350mila euro | arrestati tre napoletani

I carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana hanno arrestato tre napoletani, tutti con precedenti, che hanno rubato farmaci oncologici dal valore di 350mila euro. I tre uomini, tra i 49 e i 60 anni, sono stati fermati poco dopo il colpo nella notte del 27 marzo. La rapina si è svolta nella farmacia dell’ospedale di Castelnuovo, e ora sono in cella in attesa di processo.

I carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) hanno arrestato tre uomini, tutti pregiudicati, tra i 49 e i 60 anni, residenti a Napoli, ritenuti responsabili del furto di farmaci oncologici avvenuto la notte del 27 marzo 2025 presso la farmacia ospedaliera di Castelnuovo. Il bottino.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

