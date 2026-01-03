Da sei mesi più buio sulla A29 | tutta colpa dei furti di cavi di rame

Da sei mesi, l’autostrada A29 è rimasta senza illuminazione a causa di ripetuti furti di cavi di rame. Questa situazione mette a rischio la sicurezza degli automobilisti e richiede interventi tempestivi. È importante che le autorità adottino misure efficaci per ripristinare l’illuminazione e garantire condizioni di guida sicure su un tratto così trafficato.

Sei mesi fa, a causa di un furto di rame, l'autostrada A29 è rimasta completamente al buio. Possibile che nessuno intervenga? Un tratto di strada così trafficato e pericoloso a causa delle alte velocità non può rimanere in queste condizioni. Prima che qualcuno si svegli deve per forza accadere.

