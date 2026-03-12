Ordigni artigianali per svaligiare i distributori di sigarette | due arresti

Due uomini di 47 e 43 anni sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su disposizione del gip di Catania, dopo che la Procura ha emesso un’ordinanza cautelare. Le indagini hanno rilevato che i due sono coinvolti nell’uso di ordigni artigianali per svaligiare distributori di sigarette. La misura è stata eseguita a seguito di accertamenti condotti dagli inquirenti.

Due uomini di 47 e 43 anni si trovano agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo l'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catania su delega della Procura distrettuale della Repubblica. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia di Catania e.