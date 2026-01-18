Armi a scuola e violenza tra i giovani | sanzioni per i genitori da 200 a 1.000 euro Nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri

Il governo si appresta a discutere in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede sanzioni da 200 a 1.000 euro per i genitori in caso di armi a scuola e violenza tra i giovani. La Lega insiste sulla conversione in decreto per rendere subito operative le misure rivolte ai minori, evidenziando l’urgenza di interventi mirati per contrastare questi fenomeni.

Il pacchetto sicurezza è atteso al Consiglio dei ministri, forse già nei prossimi giorni. La Lega continua a spingere perché il disegno di legge venga trasformato in decreto: l’obiettivo è far valere l’urgenza delle misure rivolte ai minori, rendendo così immediatamente applicabili alcune norme. Il provvedimento riporta l’ANSA si articola in due testi distinti. Da un lato, un decreto legge che introduce aree a sorveglianza intensificata, le cosiddette “zone rosse”; dall’altro, un disegno di legge pensato per affrontare in modo più strutturale la violenza tra i giovani. Quest’ultimo documento prevede, tra l’altro: Le proposte arrivano dopo una serie di episodi che hanno riacceso l’attenzione sull’uso di armi tra gli adolescenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Italia con Kiev. Consiglio dei Ministri proroga armi all’Ucraina

Leggi anche: Sfratti lampo in 10 giorni: il Consiglio dei ministri ci riprova mercoledì

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giovani e coltelli, dalla strada alle scuole: i numeri che spiegano l'emergenza; Studente morto a La Spezia, Tajani: “Vietare acquisto armi da taglio ai minori”. L’appello ai docenti sui valori; Metal detector a scuola a Napoli: la sicurezza è un’emergenza?; Accoltellamento a scuola a La Spezia, Floris lancia l’allarme: “Rischiamo di finire come l’America con l’ICE”.

Studente morto a La Spezia, Tajani: “Vietare acquisto armi da taglio ai minori”. L’appello ai docenti sui valori - Tajani interviene sull'omicidio di La Spezia: stop alla vendita di coltelli ai minori. orizzontescuola.it

Giovani e coltelli, dalla strada alle scuole: i numeri che spiegano l'emergenza - L'accoltellamento dello studente in un istituto della Spezia. avvenire.it