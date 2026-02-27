Tagliando a una moto da enduro | operazioni base e due chicche

Un tagliando di base su una moto da enduro comprende operazioni fondamentali come il cambio dell’olio, la verifica dei filtri e il controllo dei livelli di liquidi. Questi interventi sono essenziali per mantenere il motore in buone condizioni e garantire un funzionamento sicuro. Due dettagli spesso trascurati sono la pulizia del filtro dell’aria e la verifica della tensione della catena.

Prendersi cura della proprio moto da enduro è la base sulla quale costruire l’affidabilità della moto stessa. Viste le caratteristiche della disciplina, vien da sé che è quanto mai fondamentale operare con costanza sul veicolo al fine di conservarne l’ottimo stato. Polvere, sabbia, sporco, guadi: le insidie sono tantissime e in un contesto di questo tipo ecco che interventi come la pulizia e la sostituzione del filtro dell’aria o il cambio olio motore vanno effettuati molto più spesso che su una moto da strada. Nel video, registrato all’interno di Honda RedMoto e con la protagonista Crf 300 Rx, parliamo anche di come proteggere al meglio la proprio moto da sassi, rami e qualsivoglia corpo estraneo con un paio di elementi aggiuntivi utili a conservare lo stato di salute del veicolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

