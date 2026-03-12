I passeggeri sul tram 27 a Milano sono stati coinvolti in un principio di incendio ieri mattina in via Marco Bruto, zona Mecenate. Circa venti persone a bordo hanno avvertito uno strattone e una sensazione di brusca frenata poco dopo le 9. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Il sindaco ha poi rassicurato sulla situazione.

Milano, 12 marzo 2026 – Principio d’incendio sul tram 27 ieri mattina. I passeggeri a bordo, una ventina, hanno sentito uno strattone, come una “brusca frenata“ in via Marco Bruto, in zona Mecenate, poco dopo le 9. Poi il fuggi-fuggi. “Colpa“ di “un cavo della rete aerea di alimentazione che ha provocato un contatto tra i componenti elettrici sul tetto del tram” spiega Atm in una nota. Da q ui le fiamme, il fumo, il calor e. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. “Ma che succede ai tram di Milano?” è la domanda più gettonata, che rimbalza sui social e anche dal vivo, considerando che dal 27 febbraio ci sono stati tre deragliamenti in città e, ieri, le fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuoco e fumo sul tram, Milano fra paura e ironia ma Sala rassicura: “Nessun allarme, Atm è un’eccellenza”

Articoli correlati

Leggi anche: Sala rassicura i cittadini: “Milano non sarà bloccata”. E Atm conferma: “Metrò aperte fino alle 2"

Leggi anche: Tram 15 fuori dai binari a Rozzano fuori Milano, nessun ferito ma 3° incidente in 7 giorni: la versione di Atm

Altri aggiornamenti su Fuoco e fumo sul tram Milano fra paura...

Temi più discussi: Incendio nel garage della casa: fuoco e fumo rendono inagibili i locali; Il fumo e le fiamme si propagano sul tetto (FOTO), intervento dei vigili del fuoco: Ricordiamo l'importanza e l'obbligo della manutenzione dei camini; Fuoco e fumo sul tram, Milano fra paura e ironia ma Sala rassicura: Nessun allarme, Atm è un’eccellenza; Milano, principio di incendio su un tram con i passeggeri a bordo in via Marco Bruto.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco: le fiamme e le richieste di aiuto della donna hanno allertato i vicini di casaSul posto tre squadre dei vigili del fuoco: le fiamme e le richieste di aiuto della donna hanno allertato i vicini di casa ... lanuovasardegna.it

Milano, il tram 27 prende fuoco. A bordo una ventina di persone: C'era fumo ovunqueA causare l'incendio è stata la caduta di un cavo della rete aerea che ha provocato un contatto e quindi una fiammata. La Lega chiede un consiglio comunale straordinario. Sardone: Quattro incidenti i ... ilgiornale.it

Gli Stati Uniti hanno opposto il veto alla risoluzione presentata in Consiglio di Sicurezza in cui si chiedeva l'immediato cessate il fuoco in Medio Oriente - facebook.com facebook

Napoli, teatro Sannazaro andato a fuoco, l'annuncio di Giuli: «Lo Stato acquisirà i locali» x.com