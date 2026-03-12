Enrica Bonaccorti l' ultima apparizione in tv | Cosa non voglio ai miei funerali

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e attrice, è morta all'età di 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al pancreas. In una delle sue ultime apparizioni televisive, a Verissimo del 25 gennaio, aveva rivelato di dover riprendere la chemioterapia dopo che le cure precedenti non avevano avuto successo. La sua morte segue una lunga battaglia contro la malattia.

"Le cure contro il tumore non sono andate bene, ho dovuto ricominciare la chemioterapia”: Enrica Bonaccorti, morta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, l'aveva detto in una delle sue ultime apparizioni televisive, a Verissimo su Canale 5 il 25 gennaio scorso. La conduttrice aveva scoperto la malattia meno di un anno fa. E per diversi mesi aveva deciso di combattere da sola. Poi la scelta di aprirsi. “La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa. Non solo il pubblico, ma anche tanti amici. Non sono disperata, non ho neanche tante speranze, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo bene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it

