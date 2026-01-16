Aumenti su fumo e sigarette elettroniche | quanto costeranno fino al 2028

L’aumento dei costi su fumo e sigarette elettroniche è una delle novità introdotte dalla legge di Bilancio, con effetto immediato. Questi rincari si aggiungono a quelli già in atto per gasolio e pedaggi autostradali. Fino al 2028, si prevede un incremento progressivo dei prezzi, che influirà sui consumatori e sul mercato. Di seguito, un’analisi delle nuove tariffe e delle tempistiche previste.

Dopo il gasolio e i pedaggi autostradali, oggi scattano i primi rincari per le sigarette previsti dalla legge di Bilancio. Si comincia con le bionde del gruppo Philip Morris, che costeranno fino a 30 centesimi in più. Una misura che costerà alle tasche dei fumatori 1,47 miliardi di euro fino al 2028. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha già reso disponibile la tabella con le variazioni di prezzo al chilo con i relativi rincari a pacchetto, che in un primo momento riguarderanno le sigarette del gruppo Philip Morris, come Marlboro, Chesterfield, Merit, Diana e Muratti. La lista riporta i prezzi aggiornati di sigarette, sigaretti, sigari, trinciati e altri tabacchi da fumo, ma al momento non riguarda i tabacchi riscaldati come Terea, Glo o Ploom. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Aumenti su fumo e sigarette elettroniche: quanto costeranno fino al 2028 Leggi anche: Quanto costeranno in più le sigarette grazie a Meloni: le tabelle degli aumenti per pacchetto fino al 2028 Leggi anche: Quanto costeranno le sigarette (anche elettroniche) nel 2026? Gli aumenti previsti in Manovra e la direttiva europea in arrivo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tabacchi, da oggi sigarette più care: ecco quanto aumentano; Uno studio mostra che tasse più alte sulle sigarette elettroniche portano a un aumento del fumo.; Prezzo delle sigarette: aumento nel 2026; Sigarette, al via i rincari: le Marlboro a 6,80 euro a pacchetto, per lo Stato entrate aggiuntive per 900 milioni. Manovra, da oggi sigarette più care di 30 cent. Quanto incasserà lo Stato - Dopo il gasolio e i pedaggi autostradali, oggi scattano i primi rincari per le sigarette previsti dalla legge di Bilancio. iltempo.it

Tabacchi, da oggi sigarette più care: aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto - Si parte dalla Philip Morris, la multinazionale che ha la quota di mercato più alta in Italia, con aumenti che saranno fino a 30 centesimi ... tg24.sky.it

Sigarette, al via i rincari: le Marlboro a 6,80 euro a pacchetto, per lo Stato entrate aggiuntive per 900 milioni - Partono gli aumenti delle accise stabiliti dalla manovra, si salva il tabacco «riscaldato», non le sigarette elettroniche. msn.com

Il 2026 inizia con una raffica di rincari: secondo la Corte dei Conti, parliamo di un impatto sulle famiglie di oltre 2 miliardi di euro all’anno. Autostrade, diesel, prodotti da fumo, spedizioni sono alcuni dei prodotti soggetti agli aumenti. facebook

Sigarette più care, scattano gli aumenti: rincari fino a 30 centesimi a pacchetto x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.