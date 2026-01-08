Accoltella la moglie a Ventimiglia lei fugge lanciandosi dal terrazzo

A Ventimiglia, un uomo di 65 anni ha accoltellato la moglie nell’abitazione di corso Genova. La donna, ferita, si è lanciata dal terrazzo per sfuggire alla violenza ed è attualmente in condizioni gravi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

Marito accoltella la moglie, lei fugge gettandosi dalla finestra a Ventimiglia - (Adnkronos) – Una giovane donna è rimasta gravemente ferita questa mattina a Ventimiglia, in corso Genova, al termine di un’aggressione avvenuta all’interno dell’abitazione. msn.com

