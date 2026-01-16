A 11 anni fugge di casa perché i genitori non vogliono comprargli lo smartphone | rintracciato dalla polizia

Un ragazzino di 11 anni di Asti è fuggito di casa a causa del rifiuto dei genitori di acquistargli uno smartphone. La sua assenza ha portato alla segnalazione alle forze dell'ordine, che lo hanno rintracciato e riportato a casa in sicurezza. L’accaduto evidenzia l’importanza di un dialogo aperto tra genitori e figli per gestire le differenze di opinioni e prevenire situazioni di disagio.

