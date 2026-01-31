Udine latitante catturato a Salamanca dopo oltre un decennio di fuga | così trafficava eroina dalla Turchia

La polizia ha arrestato a Salamanca un uomo ricercato da oltre dieci anni. Era sfuggito alla cattura nel 2014 e ora dovrà scontare una condanna di 30 anni per traffico internazionale di droga. L’uomo, originario di Udine, gestiva un traffico di eroina proveniente dalla Turchia. La sua cattura arriva dopo una lunga attività di indagine e collaborazione tra le forze spagnole e italiane.

È stato arrestato in Spagna un latitante ricercato dal 2014 per associazione per delinquere e traffico internazionale di stupefacenti. L'uomo, destinatario di un provvedimento di carcerazione della Procura di Udine, dovrà scontare una pena complessiva di 30 anni di reclusione. La cattura è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e spagnole, nell'ambito del progetto "Wanted". Una lunga carriera criminale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Udine, in coordinamento con la Procura della città, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha rintracciato e fatto arrestare il latitante in Spagna.

