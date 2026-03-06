Fuga notturna | 35enne sfugge all’alt e corre 8 km prima dell’arresto

Una persona di 35 anni ha tentato di evitare un controllo stradale nella provincia di Catanzaro, scappando a piedi e percorrendo circa otto chilometri prima di essere fermata dalle forze dell’ordine. L’intera scena si è svolta durante le ore notturne e ha coinvolto un inseguimento che ha messo in evidenza le capacità di intervento delle forze dell’ordine nella zona.

Nel cuore della provincia di Catanzaro, un episodio notturno ha messo alla prova la sicurezza stradale e l'efficacia dei controlli territoriali. Un cittadino di 35 anni, dopo aver ignorato un ordine di fermata dei Carabinieri a Serrastretta, ha innescato una corsa ad alta velocità durata otto chilometri, terminata solo quando il veicolo è finito fuori strada vicino al ponte sul fiume Amato. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza all'alt, con il giudice che ha già convalidato la misura senza ulteriori restrizioni. La dinamica si è svolta tra le strade di Serrastretta e quelle limitrofe di San Pietro Apostolo, coinvolgendo la Compagnia di Soveria Mannelli dell'Arma dei Carabinieri.

