Quattro giovani sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli dopo una fuga pericolosa. Durante il tentativo di fermarli, uno dei fermati risultava essere latitante. L’episodio è avvenuto mentre i militari tentavano di bloccare un veicolo in fuga. L’operazione si è conclusa con il fermo dei quattro uomini coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato 4 uomini per fuga pericolosa. 3 di loro dovranno rispondere anche di favoreggiamento perché il quarto, il 45enne Gennaro Rizzo, è risultato essere latitante da ottobre. Con lui in manette Luca Orsetti, 31enne, Luca Di Fraia 27enne e Daniele Innocente 23enne, tutti già noti alle forze dell’ordine. E’ mattina inoltrata e i carabinieri pattugliano il territorio. Siamo a Monte di Procida, località Cappella. Davanti ai militari una Fiat 500x nera. A bordo quattro uomini. L’atteggiamento spavaldo non convince, scatta l’alt. L’auto non si ferma e parte l’inseguimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fuga all’alt dei Carabinieri, quattro giovani in manette: uno era latitante

