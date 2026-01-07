Scatta l' aumento del costo per i parcheggi e cresce il numero degli stalli a pagamento
A partire da mercoledì 7 gennaio, Pescara Multiservice informa che entreranno in vigore nuove tariffe per i parcheggi a pagamento, accompagnate da un aumento del numero di stalli a pagamento nella città. Si consiglia di consultare le modalità di pagamento e le aree interessate per pianificare al meglio le proprie soste.
Pescara Multiservice ricorda che le tariffe in vigore da mercoledì 7 gennaio per i parcheggi a pagamento.L’abbonamento per l’area di sosta denominata “Area di Risulta” passa da 38 a 45 euro. La tariffa giornaliera per la sosta passa da 2,50 a 4 euro mentre il notturno (dalle 21 alle 2 solo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
