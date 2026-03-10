I prezzi del gasolio superano i 2,6 euro al litro, portando le associazioni dei consumatori a richiedere un intervento sul costo delle accise. La situazione ha generato preoccupazione tra gli automobilisti, che si trovano ad affrontare aumenti significativi nelle spese di benzina. La questione riguarda direttamente chi utilizza il carburante per lavoro e spostamenti quotidiani.

Prezzi dei carburanti alle stelle. Le associazioni dei consumatori chiedono il taglio delle accise. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Gasolio servito oltre i 2,6 euro al litro. Consumatori chiede taglio accise

