ABBONATI A DAYITALIANEWS Fatture false e società “cartiere” in cinque regioni. Una presunta frode fiscale da oltre 35 milioni di euro è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Agrigento. Al centro dell’indagine ci sarebbe un sistema che avrebbe coinvolto più di 200 imprese distribuite tra Sicilia, Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Puglia, accusate di essersi avvalse di oltre 2.000 fatture emesse da sette società “cartiere”, ritenute inesistenti e intestate a prestanome. Diciotto indagati e tredici società sotto accusa. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca e condotta con il supporto dei carabinieri del reparto territoriale locale, vede 18 persone e 13 società indagate a vario titolo per frode fiscale e omessa dichiarazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi inchiesta per presunta frode fiscale da 35 milioni: coinvolte oltre 200 imprese

Frode Rally e fatture false: imprese in Puglia coinvolte nella maxi evasione da 35 milioniC’è anche la Puglia nel mirino della Guardia di Finanza di Agrigento, che ha smantellato un colossale sistema di frode fiscale internazionale da 35...

Frode fiscale nel commercio dell’argento: maxi sequestro da oltre 15,7 milioni di euro. Smantellato sodalizio criminale ad ArezzoI Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, su delega della Procura della Repubblica di Arezzo, hanno eseguito un...

Temi più discussi: Urbanistica, nessuna interdittiva per Catella e Tancredi: il Riesame respinge il ricorso; L'Authority irlandese apre indagine su X per le foto deepfake; BRACCIANTI INPS Foggiano, maxi-inchiesta sui falsi braccianti: 98 indagati per truffa all’Inps; Terni, il sindaco Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale: Dimostreremo la nostra innocenza.

Fondi Ue per l’istruzione, maxi inchiesta della Procura europea: coinvolti docenti, ricercatori e dirigentiDocenti universitari, ricercatori e insegnanti sono al centro di una vasta indagine della Procura Europea su un presunto sistema illecito nella gestione dei fondi comunitari destinati all’istruzione. online-news.it

Maxi frode fiscale da 35 milioni di euro, 18 indagati in sei regioni(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - Una presunta froda fiscale per oltre 35 milioni di euro che coinvolgerebbe oltre 200 imprese di cinque regioni ... notizie.tiscali.it

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina ha concluso un’articolata indagine su una presunta frode legata ai bonus edilizi nel comprensorio pattese. Al centro dell’inchiesta, crediti d’imposta ritenuti indebiti per circa 1,8 milioni di euro, matura - facebook.com facebook