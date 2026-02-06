Frode fiscale e e oltre 12 milioni trasferiti in Cina | imprenditore ai domiciliari alle porte di Roma

Gli uomini della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un imprenditore con i domiciliari. Gli investigatori sospettano che abbia messo in piedi un sistema complesso per evadere le tasse e trasferire oltre 12 milioni di euro in Cina. Le indagini sono ancora in corso, ma l’accusa è chiara: frode fiscale e trasferimenti illeciti di denaro.

I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore ritenuto il principale responsabile di un articolato sistema di frode fiscale finalizzato al trasferimento illecito di ingenti somme di denaro all’estero. Il provvedimento, emesso dal gip di Velletri, su richiesta della locale procura, è il primo esito di un’attività investigativa condotta dalla compagnia di Colleferro, avviata a seguito di due verifiche fiscali nei confronti di società formalmente operanti nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Frode Fiscale Colleferro. Maxi frode fiscale transnazionale. oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all’estero. Arrestato un imprenditore I militari della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un imprenditore di Colleferro coinvolto in una maxi frode fiscale transnazionale. Maxi frode Iva nelle telecomunicazioni, imprenditore ai domiciliari a Roma La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore nel settore delle telecomunicazioni, accusato di aver partecipato a una vasta frode IVA. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Frode Fiscale Argomenti discussi: Maxi-frode fiscale: sequestrati immobili in Costa Smeralda e una Lamborghini - L'Unione Sarda.it; Maxi frode fiscale: sotto sequestro una villa e una Lamborghini in Costa Smeralda; Agenzia delle Entrate, dati anti evasione: ci sono nuovi controlli in azione; Frode fiscale a Brescia per 76 milioni, nove indagati e sequestri per sei milioni e mezzo. Maxi frode fiscale per oltre 76 milioni di euroEmesso un decreto di perquisizione personale e locale emesso nei confronti di nove persone fisiche e tre società bresciane operanti nel settore dei materiali ferrosi indagati, a vario titolo, per il r ... msn.com Frode fiscale e fiumi di denaro verso la Cina: arrestato imprenditore a ColleferroScoperte società schermo: oltre 32 milioni di euro trasferiti illecitamente all'estero COLLEFERRO (ROMA) – Un sofisticato sistema di lavaggio e trasferi ... etrurianews.it Frode fiscale su bonus facciata, sequestrati dalla Guardia di finanza di Vicenza 1,5 milioni di euro: finti lavori anche su immobili a Verona. Due le persone indagate con l'accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa, truffa aggravata per il conse facebook Frode fiscale su bonus facciata, sequestrati 1,5 milioni di euro. Indagate a Vicenza due persone dll Guardia di Finanza #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.