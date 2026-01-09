Quanto durerà l’ondata di freddo sull’Italia tra piogge e nevicate

Negli ultimi giorni, l’Italia si trova sotto l’influenza di una persistente ondata di freddo, accompagnata da piogge e nevicate a quote moderate. Questa condizione climatica interessa diverse regioni, in particolare lungo l’Appennino, dove le nevicate rappresentano un episodio raro in questo periodo. La durata di questa fase di freddo intenso dipenderà dall’evoluzione delle condizioni atmosferiche e potrebbe protrarsi nei prossimi giorni.

Da alcuni giorni l’Italia è interessata da una fase di freddo intenso, con temperature invernali e nevicate anche a quote relativamente basse, soprattutto lungo l’Appennino, dove in alcune zone la neve mancava da tempo. Si tratta però di un episodio destinato ad avere una durata limitata. A fare il punto sull’evoluzione meteo è Giulio Betti, climatologo e ricercatore del CNR, intervistato da Fanpage.it, secondo cui quella in corso è da considerare una breve ondata di freddo, già in attenuazione. Attenuazione del freddo e piogge in arrivo. Secondo Betti, l’episodio freddo ha fatto registrare valori anche al di sotto delle medie stagionali, ma già nella giornata di venerdì 9 gennaio è previsto un progressivo aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud, per effetto di correnti occidentali più miti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

