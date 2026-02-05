LIVE Snowboard Olimpiadi big air in DIRETTA | Yiming Su si salva tanti big a rischio! Attesa per l’ultimo trick di Matteoli

La gara di big air ai Giochi Olimpici è in pieno svolgimento e le emozioni sono alle stelle. Yiming Su si salva dopo un atterraggio incerto, mentre molti big sono in difficoltà o a rischio eliminazione. Attesa ora per l’ultimo trick di Matteoli, che potrebbe ancora cambiare le carte in tavola. La tensione cresce mentre gli atleti si sfidano tra salti impossibili e cadute improvvise.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Atterraggio sbagliato per il finlandese che ottiene 47.50 punti, per un totale di 110.25 ed è eliminato. Ora è il momento di Marcus Kleveland. 21.50 Sbaglia anche l'americano che chiude con 136.00 punti totali ed è eliminato. Ora è il momento di Rene Rinnekangas. 21.48 Errore per Cameron Spalding che sbaglia l'ultimo salto ed è eliminato. Tocca a Sean Fitzsimons. 21.46 57.75 per Kirkhus. 21.44 Sbaglia ancora Chunyu Ge che ottiene solamente 16.00 con l'ultimo trick. Qualifica da dimenticare per il cinese. Tocca ora ad Oyvind Kirkhus. 21.42 Si salva Su!! Il cinese sporca leggermente l'atterraggio ma il trick è perfetto: 85.

