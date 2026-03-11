Durante una seduta al Senato, il primo ministro ha condannato l’attacco a una scuola femminile a Minab in Iran, sottolineando la necessità di verificare le responsabilità. Nel suo intervento, ha anche precisato che le accuse contro gli Stati Uniti non sono state confermate e che spetta agli inquirenti accertare i fatti. La discussione si è concentrata sulle modalità di indagine e sui rilievi ufficiali.

La Meloni non ha mancato di sottolineare come si debbano accertare le responsabilità dell'attacco. Tuttavia, è stata un'inchiesta dell'esercito americano ad ammettere come le colpe siano degli Stati Uniti La premier Meloni al Senato condanna l'attacco alla scuola femminile Minab nel sud dell'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Iran, Meloni al Senato condanna attacco a scuola femminile Minab ma nega colpe Usa: "Accertare responsabilità" - VIDEO

Articoli correlati

È responsabilità Usa l’attacco alla scuola elementare femminile di Minab, le prove e gli elementi raccoltiDurante il primo giorno dell’attacco congiunto statunitense-israeliano, sul territorio della Repubblica islamica, il 28 febbraio, è stata bombardata...

Iran, l’attacco contro la scuola femminile di Minab che ha scatenato una carneficina sarebbe responsabilità degli Usa. Lo afferma la Reuters che cita un’inchiesta militare americanaUn’inchiesta militare americana, i cui contenuti sono stati pubblicati dalla Reuters, afferma che potrebbero essere stati proprio gli Stati Uniti di...

Una selezione di notizie su Iran Meloni al Senato condanna attacco...

Temi più discussi: Iran, oggi le comunicazioni di Meloni a Senato e Camera: la linea della premier; Meloni alla Camera e al Senato, l'11 marzo comunicazioni su crisi in Iran; Domani Meloni in Parlamento, al lavoro sulla difesa a Hormuz; Meloni in Parlamento su Iran e Ucraina con l'ambizione dell'unità nazionale.

Iran, Meloni: L’Italia non partecipa alla guerra e non è isolata. Basi Usa? L’opposizione poteva chiuderle quando era al governoIntervenendo al Senato, la premier Giorgia Meloni ha parlato di interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale ... dire.it

Meloni in Senato: l'intervento della premier sulla guerra in Iran. Al lavoro sulla difesa di HormuzPer varare le misure contro l'impennata dei prezzi dei carburanti, il governo attenderà di capire nei prossimi giorni l'evoluzione del conflitto in Iran. Intanto una ... ilgazzettino.it

Iran, indagine del Pentagono conferma: "La scuola di Minab colpita dagli Usa per un errore di mira". Lo riferisce il New York Times citando proprie fonti. Nel bombardamento, il 28 febbraio, morirono 175 persone, per lo più bambine - facebook.com facebook

#Nyt: gli #Usa responsabili dell’attacco alla scuola di Minab #Iran x.com