Fratoianni Avs | Parole Meloni su guerra illegale sconcertanti – Il video

Il leader di Avs ha commentato le dichiarazioni del 10 marzo 2026, definendo sconcertanti le parole di Meloni sulla guerra in Iran. Ha sottolineato che nel suo discorso non ci sono condanne né approvazioni e ha descritto la posizione come “sconcertante” e “deprimente”. La sua critica si rivolge alle affermazioni fatte durante un intervento pubblico in quella data.

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 "Sull'Iran Meloni non condanna e non approva? Mi sembra una dichiarazione anche qui sconcertante persino deprimente". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

