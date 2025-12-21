Ragazzo occupa una casa mentre il proprietario è fuori | poi picchia i carabinieri entrati dal balcone

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sconosciuto entra in casa di un uomo e si rifiuta categoricamente di uscire. Per buttarlo fuori devono intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri, aggrediti dall'occupante. Per il protagonista di questa storia sono scattate le manette per resistenza e lesioni personali a pubblico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

