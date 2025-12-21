Uno sconosciuto entra in casa di un uomo e si rifiuta categoricamente di uscire. Per buttarlo fuori devono intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri, aggrediti dall'occupante. Per il protagonista di questa storia sono scattate le manette per resistenza e lesioni personali a pubblico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Ragazzo occupa una casa mentre il proprietario è fuori: poi picchia i carabinieri, entrati dal balcone

Leggi anche: Spari contro una casa mentre il proprietario è fuori al balcone: si indaga

Leggi anche: Coppia occupa una casa col proprietario in ospedale, per passarci la notte. Poi la violenza brutale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

TOLTA A BALDASCINI LA CASA OCCUPATA ABUSIVAMENTE AL COLOSSEO.

Ragazzo di 27 anni trovato morto in casa dai genitori: “Sul viso aveva una maschera antigas, sequestrato il pc” - Un ragazzo di 27 anni è stato trovato senza vita dai genitori mentre era in casa a Roseto degli Abruzzi (Teramo) davanti al pc e con una maschera antigas sul volto. fanpage.it

Qualcuno si occupa dei cani ghe girano zona favorita Perché c’è stato un incidente che ha coinvolto un ragazzo in moto, un canuzzo bianco e c’ero altri cani color nero che scappavano . facebook