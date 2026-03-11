Ricostruzione post alluvione un milione per la Provinciale ' Giaggiolo-Pian di Spino' | iniziati i lavori

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di riparazione sulla Provinciale 102 “Giaggiolo – Pian di Spino”, che sono stati avviati per ripristinare le aree danneggiate da frane e danni alla carreggiata causati dall’alluvione. La somma di un milione di euro è stata stanziata per finanziare gli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza della strada. Gli operai stanno lavorando per riaprire al traffico l’importante arteria provinciale.

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di ripristino delle frane e della carreggiata lungo la Provinciale 102 "Giaggiolo – Pian di Spino". L'intervento rientra tra quelli previsti per la ricostruzione post-alluvione ed è finanziato con fondi Fsue per un importo complessivo di un milione di.