Roma, 25 dicembre 2025 - Tra futuro e passato: il 2026 incombe, ma la stagione scorsa è ancora troppo vicina per relegare in un archivio tutto quanto accaduto, tra soddisfazioni e rimpianti. Lo sa bene Jonas Vingegaard, vincitore della Vuelta 2025 ma secondo classifica al Tour de France 2025, come accaduto anche l'anno prima. Le dichiarazioni di Vingegaard. Al podcast Inside the Beehive, il danese è tornato sulla Grande Boucle, quella portata a casa da Tadej Pogacar nonostante gli sforzi di squadra della Visma-Lease a Bike e quelli personali del suo capitano. "Il Tour de France è stata forse la prima volta dalla mia caduta nel 2024 (al Giro dei Paesi Baschi, ndr) in cui sono tornato più o meno agli stessi numeri di potenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vingegaard torna sul Tour de France 2025: "Avrei potuto vincere grazie ai nostri attacchi"

Leggi anche: Jonas Vingegaard: “Avrei potuto vincere il Tour 2025, lo credo ancora. Alla Visma corriamo seguendo l’istinto”

Leggi anche: Vingegaard sul 2026: "Sogno il Tour de France. Ma penso anche al Giro d'Italia"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Jonas Vingegaard: “Avrei potuto vincere il Tour 2025, lo credo ancora. Alla Visma corriamo seguendo l’istinto”; Pogacar: Non chiamo Vingegaard per dirgli di fare il Tour; Tutti i Big al Tour: chi ci sarà al Giro?; Visma | Lease a Bike, Jonas Vingegaard: “Avrei potuto vincere il Tour 2025, lo credo ancora. Alla Visma corriamo seguendo l’istinto”.

Vingegaard torna sul Tour de France 2025: "Avrei potuto vincere grazie ai nostri attacchi" - Lease a Bike, a luglio ha varato una linea più offensiva per beffare Pogacar, senza riuscirci. sport.quotidiano.net