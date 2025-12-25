Vingegaard torna sul Tour de France 2025 | Avrei potuto vincere grazie ai nostri attacchi
Roma, 25 dicembre 2025 - Tra futuro e passato: il 2026 incombe, ma la stagione scorsa è ancora troppo vicina per relegare in un archivio tutto quanto accaduto, tra soddisfazioni e rimpianti. Lo sa bene Jonas Vingegaard, vincitore della Vuelta 2025 ma secondo classifica al Tour de France 2025, come accaduto anche l'anno prima. Le dichiarazioni di Vingegaard. Al podcast Inside the Beehive, il danese è tornato sulla Grande Boucle, quella portata a casa da Tadej Pogacar nonostante gli sforzi di squadra della Visma-Lease a Bike e quelli personali del suo capitano. "Il Tour de France è stata forse la prima volta dalla mia caduta nel 2024 (al Giro dei Paesi Baschi, ndr) in cui sono tornato più o meno agli stessi numeri di potenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
