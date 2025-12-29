Sciare sulle piste che ospitano le gare olimpiche | dove e come provare le discese dei campioni

Sciare sulle piste che hanno ospitato le gare olimpiche permette di rivivere l’emozione delle competizioni internazionali. In Italia, Bormio e Cortina sono le mete per lo sci alpino, mentre Livigno offre opportunità per snowboard e freestyle. La Val di Fiemme, invece, è il luogo ideale per praticare lo sci di fondo. Scopri come vivere queste discipline sulle stesse piste dei campioni, in un’esperienza unica e autentica.

Bormio e Cortina ospitano lo sci alpino, Livigno ospita le gare di snowboard e del freestyle e la Val di Fiemme tutto lo sci di fondo.

