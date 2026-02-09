Lunedì sera a Sanremo, Piero Cassano riceverà il Premio “DietroLeQuinte” 2026 durante il Press Golden Gala. L’evento si tiene in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana e si svolge alle 20.00, in una serata dedicata agli appuntamenti collaterali del festival. Cassano riceve il riconoscimento nel contesto di una serata importante per la musica italiana.

In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, lunedì 23 febbraio alle ore 20.00, a Sanremo (Imperia), Piero Cassano riceverà il Premio “DietroLeQuinte” 2026 nell’ambito del Press Golden Gala, uno degli appuntamenti collaterali più rilevanti della settimana sanremese. La cerimonia si terrà presso il Victory Morgana (Corso Trieste 13) e rappresenta un momento di riconoscimento dedicato a quelle figure che, pur lontane dai riflettori, hanno contribuito in modo decisivo a scrivere la storia della musica italiana. Il Press Golden Gala e il Premio “DietroLeQuinte”. Giunto alla 16ª edizione, il Press Golden Gala è patrocinato dal Comune di Sanremo e dalla Regione Liguria, promosso dall’ Associazione Cultura & Spettacolo SanremoInTheWorld e organizzato da Manuela Poletti, con la direzione artistica di Ilio Masprone. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Piero Cassano riceverà il Premio “DietroLeQuinte” 2026 al Press Golden Gala di Sanremo

Approfondimenti su Sanremo Gala

Il Press Golden Gala 2026 si avvicina, con Roberto Alessi nominato presidente di giuria e Patty Pravo premiata con il riconoscimento alla carriera.

Mattia Furlani sarà presente al Golden Gala Pietro Mennea, in programma all’Olimpico il 4 giugno 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanremo Gala

Argomenti discussi: Sanremo 2026: a Piero Cassano il prestigioso Premio DietroLeQuinte; Piero Cassano premiato al Press Golden Gala 2026: al maestro dei Matia Bazar il DietroLeQuinte durante la settimana del Festival.

Scontro negli ex Mattia Bazar. Piero Cassano contro Antonella RuggieroChe tra Antonella Ruggiero e gli ex membri dei Matia Bazar i rapporti non fossero mai stati distesi è cosa nota nel panorama musicale italiano. A rispondere con forza è stato Piero Cassano, ... ilgiornale.it

Cassano-Ruggiero, la lite continua: Definirmi ‘gente’ è squalificante, ti ho voluto nei MatiaContinua il botta e risposta tra Antonella Ruggiero e Piero Cassano sui Matia Bazar. Dopo la replica piuttosto tranchant della cantante ai post di Cassano (Gente che parla di cose che non sa), ... repubblica.it

Sanremo 2026: a Piero Cassano il prestigioso Premio “DietroLeQuinte” https://marcheinfinite.com/2026/02/08/sanremo-2026-a-piero-cassano-il-prestigioso-premio-dietrolequinte/ @PieroCassano @PremioDietroLeQuinte @SanremoRai #PieroCassano #Pre facebook