XXI Secolo torna su Rai1 il conduttore Francesco Giorgino | Basta talk urlati da noi parleranno i fatti

Francesco Giorgino torna in tv con la terza edizione di “XXI Secolo” su Rai1. Dopo oltre trent’anni, l’ex volto del Tg1 e dei programmi di approfondimento si riscopre alla guida di un talk che promette di essere più concreto e meno urlato. “Basta con i talk urlati, da noi parleranno i fatti”, spiega il conduttore, pronto a cambiare stile e a puntare su contenuti più diretti e targati realtà. La trasmissione riparte con l’obiettivo di offrire un’informazione più sincera e sincera

Dopo oltre trent’anni in Rai, tra Tg1, speciali in prima serata e incarichi editoriali di vertice, Francesco Giorgino torna con la terza edizione di “ XXI Secolo ”, il talk in onda su Rai1. Un programma che punta sull’approfondimento, non su narrazioni semplicistiche della realtà: uno spazio pensato per leggere la complessità del presente con un tono pacato e con una novità significativa, la Gen Z in studio come interlocutore attivo. “XXI Secolo” riparte lunedì. Dopo 35 anni in Rai è ancora un’emozione? «Sì, sono abituato, ma l’emozione resta. I programmi sono un po’ come figli: entrano nella tua vita professionale e personale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “XXI Secolo” torna su Rai1, il conduttore Francesco Giorgino: “Basta talk urlati, da noi parleranno i fatti” Approfondimenti su XXI Secolo Il “XXI secolo“ di Giorgino: "Il lato positivo del mondo" Giorgino presenta il suo nuovo libro, “Il lato positivo del mondo”. Giorgino e il "talk" non urlato Giorgino ha partecipato a un dibattito che ha lasciato tutti senza parole. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su XXI Secolo Argomenti discussi: Torna XXI Secolo - Quando il presente diventa futuro; Torna su Rai1 'XXI Secolo' con Francesco Giorgino e apre alla Gen Z in studio; XXI secolo. Quando il presente diventa futuro su Rai1; Giorgino: Raccontare il presente per costruire il futuro. Torna su Rai1 'XXI Secolo' con Francesco Giorgino e apre alla Gen Z in studioAl via da lunedì 2 febbraio in seconda serata, nella prima puntata il ministro Abodi e le Olimpiadi Milano - Cortina ... adnkronos.com Francesco Giorgino torna su Rai1 con il talk 'XXI Secolo'Francesco Giorgino è un giornalista e conduttore televisivo, noto per la sua lunga esperienza al Tg1. Attualmente dirige l’Ufficio Studi Rai e insegna Comunicazione e Marketing politico alla Luiss. it.blastingnews.com Raccontare il presente con uno sguardo rivolto al futuro. Da lunedì 2 febbraio, in seconda serata Rai 1, torna "XXI secolo" ideato e condotto da Francesco Giorgino. Novità della terza edizione la presenza in studio del pubblico formato per intero da rapprese - facebook.com facebook sul quotidiano @ilmessaggeroit, in edicola, la mia intervista a Francesco Giorgino x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.