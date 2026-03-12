Francavilla bando per affidare i locali della stazione | spazi per servizi legati al cicloturismo

Il Comune di Francavilla al Mare ha pubblicato un bando per affidare in concessione i locali all’interno della stazione ferroviaria. Gli spazi saranno utilizzati per attività legate al cicloturismo e ai servizi di mobilità sostenibile. L’obiettivo è rendere disponibili questi locali per iniziative che favoriscano il turismo in bicicletta e il trasporto ecologico. La procedura è rivolta a chi intende proporre progetti in questa direzione.

Concessione con canone annuo base di 1.200 euro: offerte valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi qualitativi e dell’offerta economica presentata dai partecipanti. Il canone annuo posto a base della concessione è pari a 1.200 euro, soggetto ad aggiornamento secondo gli indici Istat. L’iniziativa rientra nelle azioni dell’amministrazione comunale finalizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico e al potenziamento dei servizi legati al turismo attivo, in particolare al cicloturismo. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Bando"Bici in Comune", undici comuni ammessi: sentieri, piste cicloturismo e bonus per chi usa le due ruoteSono undici i comuni umbri capofila i cui progetti sono risultati idonei al bando nazionale ’Bici in Comune’ è un progetto promosso dal Ministro per... Francavilla, pubblicato il bando per la gestione dello stadio: concessione triennaleIl Comune di Francavilla al Mare ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale "Stadio Nino Cerullo...