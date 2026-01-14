Mensa scolastica nel caos a Sarno la denuncia di Agovino Forza Italia | Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app

La situazione della mensa scolastica a Sarno desta preoccupazione, con segnalazioni di famiglie in difficoltà e disservizi nell’utilizzo dell’app. La criticità, evidenziata anche dal personale scolastico, evidenzia problemi crescenti nel garantire un servizio adeguato ai bambini. La questione richiede attenzione per trovare soluzioni efficaci e sostenibili, assicurando un servizio essenziale per le famiglie e le scuole del territorio.

