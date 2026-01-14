Mensa scolastica nel caos a Sarno la denuncia di Agovino Forza Italia | Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app
La situazione della mensa scolastica a Sarno desta preoccupazione, con segnalazioni di famiglie in difficoltà e disservizi nell’utilizzo dell’app. La criticità, evidenziata anche dal personale scolastico, evidenzia problemi crescenti nel garantire un servizio adeguato ai bambini. La questione richiede attenzione per trovare soluzioni efficaci e sostenibili, assicurando un servizio essenziale per le famiglie e le scuole del territorio.
Negli ultimi mesi si è aggravata la già critica situazione legata al servizio mensa scolastica nel Comune di Sarno: famiglie in difficoltà economica segnalano l’impossibilità di garantire il pasto giornaliero per entrambi i figli, mentre personale scolastico denuncia che in alcune giornate non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Mensa scolastica nel caos a Sarno, la denuncia di Agovino (FI): “Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app”
Leggi anche: Mensa scolastica, nuove tariffe. Gratis per le famiglie in difficoltà sconto del 50% per il secondo figlio
Sarno, la denuncia di Agovino (Forza Italia) per la mensa scolastica: Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app; Mensa scolastica nel caos a Sarno, Agovino: «Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app»; Mensa scolastica nel caos a Sarno la denuncia di Agovino FI | Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app.
Mensa scolastica, caos tra i genitori: «Troppi cambi di menù all'ultimo momento. Chiediamo il piatto casalingo per i nostri bambini» - Neanche il tempo di archiviare l'ultima, recente riunione della Commissione mensa e riesplodono le polemiche sulla refezione scolastica. ilgazzettino.it
Bari, caos mense scolastiche: ricorsi e servizio a rischio - Tra molti punti interrogativi, dal possibile stop all’avvio del servizio sino alla lunga battaglia nelle aule giudiziarie che obbligherebbe il ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Mensa scolastica, caos tra i genitori: «Troppi cambi di menù all'ultimo momento. Chiediamo il piatto casalingo per i nostri bambini» - In effetti non è la prima volta che si parla di lische eccessive nel pesce. ilgazzettino.it
Mensa scolastica – Attenzione alle scadenze! Per continuare a usufruire delle agevolazioni sul costo del pasto, le famiglie residenti devono inviare il nuovo ISEE 2026 entro il 28/02/2026 a [email protected] unitamente al modello allegato alla notizia - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.