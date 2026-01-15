La denuncia di Agovino Forza Italia | A Sarno il Pd non costruisce più la politica è sopravvivenza
Agovino di Forza Italia denuncia un rallentamento nel contributo del Pd a Sarno, sottolineando come la politica locale sembri orientata più alla sopravvivenza che alla costruzione di progetti. Dopo le recenti elezioni provinciali, l’esponente azzurro ha preferito non commentare immediatamente, scegliendo di ascoltare e valutare il sentiment dei cittadini prima di esprimersi pubblicamente.
"Dopo le elezioni provinciali ho scelto consapevolmente di non rilasciare dichiarazioni a caldo. Da esponente di Forza Italia, con una lunga militanza politica a Sarno, ho ritenuto doveroso attendere, ascoltare e raccogliere il malcontento diffuso prima di intervenire pubblicamente. Oggi è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
