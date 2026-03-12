FPL | Il re è tornato

2026-03-12 11:37:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Mohamed Salah è un grande della FPL ma questa stagione non è stata facile per l'attaccante del Liverpool Bentornati alla FPL per la Gameweek 30. La Gameweek 29 è stata brutale: enormi oscillazioni di grado, grandi bottini per alcuni, crepacuore per altri. Se fossi dalla parte giusta, divertiti. In caso contrario, niente panico. Con la Gameweek 31 vuota dietro l'angolo, questa settimana è un'ottima occasione per resettare, attaccare la forma e il calendario e tornare su alcune risorse chiave che possono portare la tua squadra attraverso il caos.