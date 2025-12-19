Personale e oss infermieristico il sindacato Uil-Fpl | Criticità ignorate
La UIL FPL di Ravenna denuncia le criticità ignorate dall’Azienda USL della Romagna, evidenziando le difficoltà che il personale infermieristico e OSS affronta quotidianamente. Un intervento formale per richiamare l’attenzione su una situazione che richiede interventi urgenti per garantire servizi adeguati e sostenibili.
La UIL FPL di Ravenna è intervenuta formalmente nei confronti dell’Azienda USL della Romagna per segnalare le difficoltà riscontrate dal personale Infermieristico e OSS assegnato all’U.O. di Medicina Polispecialistica – Ospedale Umberto I di Lugo. Un intervento chiaro e puntuale, finalizzato a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
