A un anno dalla chiusura della fabbrica ex ArcelorMittal di Luogosano, i lavoratori continuano a vivere con l’incertezza sul proprio futuro. La chiusura dell’impianto è avvenuta un anno fa e da allora non sono state annunciate soluzioni definitive o nuovi progetti per il sito. La situazione rimane stabile solo nella memoria di chi ha perso il lavoro.

Tempo di lettura: 2 minuti È passato un anno dalla chiusura della fabbrica ex ArcelorMittal di Luogosano, ma per i lavoratori il futuro resta ancora sospeso. Per questo motivo operai e sindacati sono scesi in piazza con un presidio davanti alla Prefettura di Avellino, per chiedere risposte concrete dopo mesi di attese e promesse.. La mobilitazione nasce dall’esigenza di riportare al centro dell’attenzione una vertenza che, nonostante il tempo trascorso, non ha ancora trovato una soluzione. La chiusura dello stabilimento ha lasciato decine di lavoratori senza certezze occupazionali e senza un progetto industriale chiaro per il sito. Durante il presidio è stata ribadita con forza la richiesta di un confronto immediato con le istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Ex ArcelorMittal, a un anno dalla chiusura futuro incerto

Articoli correlati

ArcelorMittal ad un anno dalla chiusura: presidio in PrefetturaTempo di lettura: 2 minutiFiom, Uilm e Uglm di Avellino promuovono per il prossimo 12 marzo 2026 una manifestazione pubblica davanti alla Prefettura,...

La battaglia quotidiana di Luogosano: Michele Rizzo e il futuro incerto di ArcelorMittalRizzo non ha paura di dirlo, in tutta la sua gravità: Siamo sotto contratto con Pisano, ma non sappiamo come evolverà la situazione con la Regione e...

Aggiornamenti e notizie su FOTO Ex ArcelorMittal a un anno dalla...

Argomenti discussi: Ex Ilva, morto operaio caduto da 10 metri. Landini: Responsabilità precise; Ex ArcelorMittal di Luogosano: presidio davanti alla Prefettura.

Ex Ilva, ArcelorMittal: Richiesta di risarcimento non fondataArcelorMittal non ravvisa alcun fondamento di fatto o di diritto a sostegno di tale pretesa e difenderà con vigore la propria posizione dinanzi a tutte le sedi competenti. La nota è della ... rainews.it